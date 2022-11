Najvišje francosko literarno priznanje letos v roke Brigitte Giraud

Najvišje francosko literarno priznanje, nagrada Goncuort, je včeraj romala v roke francoske pisateljice Brigitte Giraud za avtobiografski roman Vivre vite, v katerem avtorica popisuje zadnje dni svojega soproga, ki je leta 1999 umrl v nesreči z motorjem, ob tem pa pripoveduje tudi o posledicah te tragedije; po moževi nenadni smrti se je namreč znašla sama z otrokom in pravkar podpisano pogodbo za nakup nove družinske hiše.

Kot veleva tradicija, so tudi letošnjo dobitnico nagrade Goncourt razglasili v restavraciji Drouant v središču Pariza. FOTO: Bertrand Guay Afp

Kot veleva tradicija, so tudi letošnjo dobitnico nagrade Goncourt razglasili v restavraciji Drouant v središču Pariza. Poleg Brigitte Giraud so se kot finalisti za prestižno francosko literarno nagrado potegovali še italijansko-švicarski pisatelj Giuliano Da Empoli (s knjigo Le Mage du Kremlin), francoska pisateljica Cloe Korman (z Les Presque Soeurs) ter pisatelj s Haitija Makenzy Orcel (z Une somme humaine). Žirija je finaliste razglasila konec oktobra.

O dobitniku nagrade je morala žirija letos glasovati kar 14-krat, preden so prišli do konsenza. Glasovi so bili razdeljeni predvsem med Da Empolija in Brigitte Giraud. 49-letni Da Empoli je napisal roman o Rusiji v zadnjih 30 letih in zlasti o ruskem predsedniku Vladimirju Putinu; še pred razglasitvijo nagrajenca je veljal za favorita, čeprav je prejšnji teden prejel veliko nagrado Francoske akademije (od leta 1997 je to uspelo le dvema avtorjema, sedanji predsednik Akademije Goncourt Didier Decoin pa predhodno ni bil naklonjen, da bi se letos to ponovilo).

Nagrado Goncourt sicer podeljujejo od leta 1903. Dobitnik prejme simboličnih deset evrov, vendar nagrada močno poveča prodajo nagrajenega dela. Med dosedanjimi dobitniki nagrade so med drugimi Marcel Proust, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Michel Houellebecq in Herve Le Tellier. Lani jo je prejel senegalski pisatelj Mohamed Mbougar Sarr za roman La plus secrete memoire des hommes.

Brigitte Giraud je trinajsta ženska, ki je prejela nagrado Goncourt v več kot stoletni zgodovini te francoske literarne nagrade. FOTO: Emmanuel Dunand Afp

Po navedbah članice žirije Paule Constant je Brigitte Giraud trinajsta ženska, ki je prejela nagrado Goncourt v več kot stoletni zgodovini te francoske literarne nagrade.

Brigitte Giraud se je rodila leta 1960 v Sidi bel Abbes v Alžiriji. Študirala je nemščino in angleščino ter delala kot knjigotržka. Danes živi v bližini Lyona, kjer med drugim organizira literarni festival. Njena prva knjiga La chambre des parents je leta 1997 prejela nagrado Prix Littéraire des Etudiants.

Ob nagradi Goncourt so včeraj podelili tudi nagrado Renaudot, ki velja za drugo najpomembnejšo francosko literarno nagrado. Prejel jo je Simon Liberati za Performance, v katerem je avtor združil burno zgodovino skupine Rolling Stones s škandalozno romanco med starajočim se pisateljem in njegovo zelo mlado muzo. Lani je nagrado Renaudot prejela belgijska frankofonska romanopiska Amelie Nothomb za roman Premier sang.