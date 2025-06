V nadaljevanju preberite:

Knjiga Baptista Morizota (1983), enega najbolj branih in največkrat obravnavanih sodobnih francoskih filozofov, je eno tistih ključnih čtiv za vse, ki jim je tako ali drugače mar za ne le znosno, pač pa vzdržno in, korak dlje, etično bivanje. Delo, ki preiskuje krizo naših odnosov do živega, namreč ni opozorilo, je svojevrstna rešilna bilka.