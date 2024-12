Naselitev prostora, ki se je zdel nenaseljiv

V nadaljevnju preberite:

Konec novembra je v zbirki Vizibilija pri založbi Škuc izšel pesniški prvenec, ki ga Hana Samec Sekereš v spremni besedi opiše kot »zbirko o telesu, družini in ljubezni, vendar z nezanemarljivo specifiko: je zbirka o telesu, družini in ljubezni kvir in transspolne osebe«. Pesniški prvenec pesnika Inga Jesena Vitmana Örija je iskren popis transspolne in kvirovske izkušnje, ki presega telo in zajema svet okoli subjekta. Avtor odkriva, raziskuje in proučuje svojo identiteto v odnosu do sebe in drugih, jo oblikuje, ruši in ponovno postavlja.