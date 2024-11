Natisnjenih 2,2 milijona knjig je treba tudi prodati

V nadaljevanju preberite:

Na leto je po svetu izdanih okoli 2,2 milijona knjig, če upoštevamo še knjige, izdane v samozaložbi, se ta številka skoraj podvoji. Petina je šolskih knjig, 60 odstotkov leposlovja, preostalo sodi v kategorijo strokovne literature in drugih zvrsti in žanrov, tudi popularnost stripov se v zadnjem času ni zmanjšala. Letos naj bi prodaja knjig na svetu dosegla 150 milijard evrov, do leta 2030 naj bi ta panoga imela štiriodstotno letno rast.