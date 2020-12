Navodila za opazovanje sveta

Prijatelji, znanci, neznanci

ℹVesna Milek Ogledala

UMco, 2020

v

Grom in strela

Novi žanri

V času, ko ni gledaliških predstav in kina, ko ni razstav, ko ni klepetanja in srečevanja s prijatelji in znanci, ko vidimo le polovice človeških obrazov, ko je dotik že skoraj nekaj pozabljenega, ko nikamor ne potujemo in le sanjamo o lepih mestih in daljnih krajih, je knjiga Vesne Milek Ogledala kot najbolje založen komplet za prvo pomoč. Skorajda obvezna oprema za življenje. V knjigi so zbrani njeni teksti iz ene najlepših rubrik v Delu, Dobro jutro, ki je kot vzletna steza za lepe misli in razmišljanja, s katerimi lahko bralci začnemo dan.Pišejo jih najboljši, od Vesne Milek do Zorane Baković, od Alija Žerdina do Mimi Podkrižnik, ki jih je, ne dolgo nazaj, prav tako zbrala v knjigi z naslovom Jutranjice (založba Vida).To so kratke mojstrovine in vsak, ki zna pisati in rad bere dobre reči, natančno ve, da gre za poseben žanr, ki zahteva ne le dobrega pisca, ampak tudi natančnega opazovalca, nekoga, ki zaznava utrip časa, nekoga, ki zna iz majhnega utrinka napisati zgodbo. Zakaj tak naslov? »Ogledalo je od nekdaj simboliziralo skrivnost, včasih iluzijo. Včasih resnico. Morda prehod v drug, skrivnostni svet,« piše avtorica. To je resnično knjiga, v kateri se lahko zagledamo ali vanjo stopimo v drug svet, kot v gorsko jezero.Vedno sem, jaz, občasna introvertiranka, navdušena nad tem, kako zelo Vesno Milek inspirirajo ljudje. Sama pravi, da se ji mnoge osebne stvari zdijo preveč razgaljajoče, zato je v svojem profesionalnem življenju raje prevodnik za ljudi. Brez te svoje radovednosti in sposobnosti, da se vživi v drugega človeka, brez poguma, ki je potreben za pogled iz oči v oči, brez občutka za zgodbo in tega, da zna iz sogovornika izvabiti najbolj posebne misli in izpovedi, bi najbrž težko pisala tako izjemne intervjuje in snemala televizijsko oddajo Od blizu, v kateri se vsak teden pogovarja z zelo različnimi gosti. Knjiga Ogledala je tako predvsem zgodba o ljudeh, toliko jih je: Boris Cavazza, Rade Šerbedžija, Svetlana Slapšak, Drago Jančar, Livija Pandur, Nataša Matjašec, Vita Mavrič, Feri Lainšček, Drago Ivanuša, Karel Gržan, Ivica Buljan, Jakov Brdar, Carlos Pascual, Robert Waltl, Saša Lošić, Tomi Janežič, Jernej Lorenci, Ivan Peternelj, Blaž Štefe … Pa tudi o neznancih, ki jih je naključno srečala ali jih srečuje v mestih, od receptorja v njeni stavbi do prijaznega dečka, taksista, bosonogega Ljubljančana na kolesu. Ko piše o vseh njih, piše o času, o idejah, ustvarja nekakšen dnevnik sveta.To so tudi zgodbe o mestih, v katerih se spogleduje z nostalgijo, zgodovino, umetnostjo. O Ljubljani, Parizu, Aleksandriji, veliko zgodb o Madridu in Sarajevu. Pojavijo se pred nami, dišijo, čutimo njihov utrip. Ti zapisi so kot tridimenzionalne razglednice. »Mesta imajo svojo dušo, svoj značaj, ki se včasih ujame s tvojim. (…) Trst je melanholija, hrepenenje po novih obalah, trg, ki se odpira na morje. New York je brbotanje, kotel ustvarjalnosti, hitrejši utrip srca, stisnjen čas. Madrid je rdeča barva flamenco mantilj, eksplozija dizajna, muzejev šunk, dva moška, ki se poljubljata na Fuencarralu. Pariz je časovni stroj, več mest v enem mestu, več različnih 'časov' v enem samem času. Rim je kulisa zgodovine, Neron in Cezar hkrati in podobe iz Fellinijevih filmov. Benetke so gledališka kulisa, črne gondole, v katerih se srečata Wagner in Verdi, morda še Mannova Smrt v Benetkah ali Casanovov Beg iz beneške ječe … In Ljubljana? Ljubljana je razglednica, ljubka, mehka, romantična, a jo je strah višine, kot je že dolgo nazaj rekel Boštjan Vuga. In širine. In zato je, kadar ti zmanjka zraka, lepo malo oditi, pa čeprav le z asociacijami.«V času zaprtih meja, državnih, občinskih in velikokrat tudi tistih v glavi, so asociacije edina možnost pobega. Pobegnemo lahko tudi s pomočjo knjig oziroma literature. Branju, jeziku, poeziji, pisanju, besedam, ki drhtijo, je namenjeno poglavje v knjigi.In potem je tu narava, reka Mura, Cerkniško jezero, kjer je njen dom, morje, poletne noči. Iz teh skorajda haikujevskih pripovedi veje tudi dejstvo o tem, o kako različnih stvareh govori njihova avtorica: o mitologiji, črni Mariji, njenem Egiptu, zgodovini, slikarstvu ... Kako spretno povezuje vtise in opazovanja, znanje, načitanost.Njena ljubezen je gledališče. Z mnogimi predstavami in gledališkimi umetniki je Vesna Milek obredla svet, videla oder z vseh perspektiv, doživljala aplavz, napetost, ki se zgodi, tik preden igralci stopijo na oder, spoznavala umetnike, ekscentrične direktorice festivalov. Piše o magiji, ki se lahko zgodi le v gledališču. Na premieri predstave Tomaža Pandurja Tesla Electric Company, 11. avgusta 2006 v gledališču Ulysses na Brionih, ki je pod milim nebom, se je na morju razbesnela nevihta, ki so jo lahko gledalci opazovali v ozadju odra kot veličastno scenografijo. Igralci so nenadoma začeli komunicirati z nebom. Bliski in strele so bili v dialogu z glavnimi liki in zdelo se je, da Tesla od nekod pošilja svoja sporočila. V trenutku, ko je igralec Branko Jordan, ki je v predstavi igral eno od sedmih inkarnacij Nikole Tesle, razširil roke in zaklical: »Če moja elektrika res ubija, potem naj bom njena žrtev!«, je nebo za njim cikcakasto presekala strela. Šele ko se je predstava končala, so na gledalce padle prve kaplje dežja. Ni čudno, da so tudi stari Grki imeli gledališča postavljena na natančno določenih krajih, kjer je narava lahko postala del zgodbe.Režiserju Tomažu Pandurju, njunemu prijateljstvu, potepanju po južnoameriških mestih in njemu tako ljubem Madridu, ki ga je posvojil, je namenjenih največ zgodb v tej knjigi. V njej je tudi žalostno slovo, ki ga je napisala aprila leta 2016, ko je, temu velikemu režiserju z neskončno domišljijo, med ustvarjanjem predstave v Skopju odpovedalo srce. Tomaž Pandur je za svoje predstave rad rekel, da so »operacije na odprtem srcu«.»Ogledala so najbrž najbolj osebna knjiga Vesne Milek do zdaj,« je zapisal urednik Samo Rugelj. Morda res, čeprav bi nemara njen prvenec Kalipso (Študentska založba, 2002), ljubezensko zgodbo o erotiki in idealih ljubezni, ki je takoj po izidu postal velika uspešnica, danes nekateri kritiki poimenovali tudi avtofikcija, še preden so sodobne romane začeli imenovati s to oznako. Njen drugi roman Če (Študentska založba, 2005) se je prav tako znašel na vrhu najbolje prodajanih knjig. Kolumne je zbrala pod naslovom Brez filtra (2004) in pri založbi UMco izdala kar dve obširni knjigi intervjujev: v prvi so objavljeni pogovori s pisatelji in publicisti, od Dušana Jovanovića in Tomaža Šalamuna, do Arta Paasilinne in Paula Coelha, v drugi pa so predvsem srečanja s filmskimi režiserji in igralci (Mike Leigh, Luc Besson, Steve Buschemi, Javier Bardem, Anthony Minghella …).Če vam primanjkuje idej, če omagate pred dolgočasjem vsakdana, so tu zaljubljenci v svoj poklic, ki vas bodo navdahnili.Sicer pa je ves opus Vesne Milek nekaj, kar preberete z užitkom in strastjo. Taka je tudi knjiga o enem njenih najljubših mest Razpoložena za Pariz (Beletrina, 2015). Opus lahko zaključite z eno največjih slovenskih knjižnih uspešnic, njenim biografskim romanom Cavazza (Študentska založba, 2011), ki je bil eden prvih tovrstnih biografskih zapisov pri nas. Zdaj je to vedno bolj priljubljen žanr, a roman Cavazza je oral ledino in je bil v tem prostoru na neki način pred časom, zato je morda krivično izpadel iz finalov slovenskih literarnih nagrad, recimo kresnika, ki se je takrat še srednjeveško otepal žanrov in prisegal na »pravo literaturo«. Hvalabogu, da so se zdaj časi spremenili.Oziroma kakor je napisala Charlotte Brontë – kot beremo v Ogledalih: »Ko moški nekaj napiše, ga sodijo po tistem, kar je napisal, ko piše ženska, ne sodijo njenega pisanja, ampak njo samo.«To je knjiga o ljubezni do umetnosti, o prijaznosti, odprtem srcu. Ali kot je Vitomil Zupan na boksarskem dvoboju dejal takrat mlademu Borisu Cavazzi, tik preden je stopil v ring in mu je cela dvorana sovražno žvižgala: »S poezijo se je treba borit, Cavazza. Z umetnostjo in poezijo!«