Ne pošasti, bili so čisto navadni ljudje

Da skoraj osemdeset let po koncu druge svetovne vojne ta tema še zanima javnost, kažejo številne izdane knjige. Pustimo ob strani dela, ki kot po tekočem traku izhajajo pri založbi Učila in bolj kot ne romantizirajo holo­kavst ter ustvarjajo napačno podobo trpljenja ljudi, ki so jih nacisti zapirali zaradi njihove rase, političnega ali verskega prepričanja ter jih ubijali, ker so bili duševno ali telesno prizadeti. Rada bi opozorila na nekaj knjig, ki so vredne branja tudi zato, ker so boleče aktualne še danes.