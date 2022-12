V nadaljevanju preberite:

Kot zapiše Anne Carson, je eros kot grenko-sladek prva opisala Sapfo, ki je v erosu videla izkušnjo užitka in bolečine obenem; v njenem Fragmentu 130 beremo: Spet me pretresa Eros, ki ude mehča,/neobvladljiva grenko-sladka zver. Eros kot paradoks ljubezni in sovraštva se pojavlja tudi v drugih zvrsteh in pri drugih pesnikih, dodaja avtorica, »Aristofan, recimo, nam pove, da je znal zapeljivi mladi lahkoživec Alkibiad vzbuditi v grškem demosu čustvo, podobno strasti zaljubljenca: Ljubi ga, sovraži ga, želi ga imeti«.