Novo delo mojstrice psihološkega trilerja

Britanska novinarka Paula Hawkins, ki je zaslovela s temačnim psihološkim trilerjem Dekle na vlaku, je pred kratkim izdala nov, nekoliko krajši roman Slepa pega, ki je v prevodu Jureta Potokarja izšel pri založbi Didakta.

Paula Hawkins se je rodila leta 1972 v Salisburyju v Rodeziji, ostanku britanskega kolonialnega ozemlja, preden je država postala Zimbabve, glavno mesto pa Harare. Njen oče je tam predaval ekonomijo in bil finančni novinar. Ko je bila stara 17 let, se je z družino preselila v London in se podala po očetovih stopinjah, saj je študirala filozofijo, ekonomijo in politiko. Za dnevnik The Times je pisala za gospodarsko redakcijo, kasneje pa kot samostojna novinarka za različne revije. Je celo avtorica knjige s finančnimi nasveti za ženske – Boginja denarja. Po petnajstih letih novinarstva se je odločila, da bo pisateljica. Tako je pod psevdonimom Amy Silver izdala štiri ljubezenske romane, ki so se slabo prodajali.

Osladen in slab začetek Paula Hawkins, Slepa pega, prevod Jure Potokar, Didakta

Ni sicer znano, koliko je upoštevala lastne finančne nasvete za ženske, kako obogateti, saj ji z ljubezenskimi romani ni uspelo in je bila do vratu v dolgovih. Zato si je od očeta izposodila nekaj denarja, se zaprla v sobo in v pol leta napisala uspešnico Dekle na vlaku, ki ji je v celoti spremenila življenje. Idejo za zgodbo o dekletu, ki ji alkoholna omama ni tuja in se vozi vsak dan mimo hiše para, kjer nekega dne opazi nekaj sumljivega, je dobila na vlaku. »Vsak dan sem se vozila z vlakom do središča Londona in v nekaterih delih se vlak zelo približa nekaterim domovom. Vedno mi je bilo zelo všeč vreči pogled v notranjost teh hiš in si zamišljati, kakšni ljudje živijo v njih. Pa sem si dejala, kaj pa če bi med takim mimovozom videla kaj nasilnega in si postavila vprašanje – kaj storiti? Ta misel je bila temeljna kal romana Dekle na vlaku,« je pojasnila v intervjuju za revijo Time.

Roman je leta 2015 postal svetovna uspešnica, saj so ga izdali v 50 državah, prevedli v več kot 40 jezikov, po svetu je bilo prodanih več kot 18 milijonov izvodov. Po njem so posneli tudi film z Emily Blunt v glavni vlogi zapite in zmedene Rachel Watson.

Solidno nadaljevanje

Dve leti kasneje je izdala drugi roman Pod gladino, ki je v slovenščini izšel samo nekaj mesecev po izvirniku. Če so v Dekletu na vlaku pripovedovale tri pripovedovalke, pa se tokratna skrivnostna zgodba razkriva v pripovedovanju enajstih pripovedovalcev. Čeprav kritiki naslednjega romana niso tako hvalili, se je prav tako odlično prodajal, kakor tudi njen tretji roman Ogenj, ki že dolgo tli, ki ga je izdala lani. Knjiga se je takoj po izidu povzpela na lestvice najbolj prodajanih knjig v Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike.

Ogenj, ki že dolgo tli se vrti okoli grozljivo umorjenega mladega Daniela, ki ga najdejo v barki, zasidrani v enem od kanalov sredi Londona. Sproži se preiskava, ki zajame tri ženske. Lauro, težavno mladenko, ljubimko za eno noč, ki je bila zadnja videna z žrtvijo, Carlo, žalujočo teto, ki objokuje smrt še ene nedavno preminule družinske članice, in Miriam, zvedavo sosedo, ki je našla okrvavljeno truplo in policiji prikriva svojo skrivnost.

Kratki triler

Slepa pega, ki jo je izdala letos, je sicer precej krajši psihološki triler, kot so bili prvi trije, pa zato ni nič manj zapleten. Prinaša zgodbo treh najboljših prijateljev Edie, Jaka in Ryana, ki so kot mladostniki bili prepričani, da se lahko skupaj zoperstavljajo celotnemu svetu. Edie je prepričana, da so vezi med njimi neomajne. Ko pa je Jake brutalno umorjen in za njegov umor obtožijo Ryana, se njen svet poruši. Edie se tako prvič po dolgih letih znajde sama in svoje življenje preživlja v samotni hiši, kjer je živela z Jakom. Je žalostna in jo je strah, tako da ji tudi jutranji tek povzroča vse več nelagodja. Nato se iz preteklosti pojavijo odgovori na njena številna vprašanja.

Paula Hawkins tudi v Slepi pegi ostaja zvesta področju psihološkega trilerja, kjer natančno izrisuje like, zamegljeno podaja zgodbo, odgovori pa se običajno priplazijo iz preteklosti, polne skrivnosti.