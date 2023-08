Novo vodstvo, novi programi in lokacije

V nadaljevanju preberite:

Sedemindvajseta izdaja Dnevov poezije in vina prinaša nekaj novosti. Aleša Štegra, ki si je festival zamislil in ga do zdaj vodil, je nadomestila pesnica Kristina Kočan, nova izvršna producentka festivala je Taja Islamovič, program s številnimi novostmi bo tokrat potekal tudi na novih lokacijah. Častna gosta festivala bosta litovski pesnik Eugenijus Ališanka in švicarska pesnica Ilma Rakusa, že tradicionalno Odprto pismo Evropi, ki ga praviloma objavijo v vodilnih evropskih časopisih, distribuirajo pa ga tudi med poslanci evropskega parlamenta, bo tokrat napisal britanski pesnik David Harsent.