Ime, ki bo ostalo večno

V nadaljevanju preberite:

Z Univerze v Portu so sporočili, da je v petek ponoči po dolgi bolezni umrla priznana pesnica, prevajalka, univerzitetna profesorica in raziskovalka Ana Luísa Amaral (1956). Večkrat nagrajeni avtorici več kot trideset pesniških, gledaliških, esejističnih del, fikcije, knjig za otroke, so se poklonili tako portugalski mediji kot državni vrh.

Predsednik republike Marcelo Rebelo de Sousa je v spletnem zapisu poudaril, da se je med izidoma knjig njenih zbranih del leta 2005 in 2010 izkazalo, da je njeno ime nepogrešljivo, kadar je govor o portugalski poeziji zadnjih desetletij – ne zaradi podobnosti z drugimi avtorji, temveč posebnosti, po katerih se od njih razlikuje: določena tema, določeno podobje, določen ton, melodičen, disonanten, ganljiv in ironičen.