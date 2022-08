Ptuj, evropska prestolnica poezije

V nadaljevanju preberite:

»Verjamemo, da je Evropa doma na Ptuju, enako kot recimo v Berlinu ali Parizu. Zato skupaj ustvarjamo srečanja in dogodke, ki puščajo v ljudeh trajno sled. Ptuj delamo za evropsko prestolnico poezije in upam, da se vsak, ki si za festival vzame čas, počuti kraljevsko,« je letošnjo izdajo festivala Dnevi poezije in vina predstavil programski vodja Aleš Šteger. Glavnina dogajanja bo na Ptuju, različne prireditve pa bodo še na štirinajstih drugih lokacijah. Nastopilo bo dvajset pesnic in pesnikov iz desetih držav. Na seznamu gostov so tudi pesniški glasovi iz krajin majhnih jezikov. Obiskovalci bodo med drugimi slišali katalonski, galicijski, frizijski in irski jezik.