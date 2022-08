Dojeti utrip sveta

V nadaljevanju preberite:

Carolyn Forché je letošnja častna gostja Dnevov poezije in vina na Ptuju. Spada med najpomembnejše ameriške pesnice, ovenčane s številnimi nagradami, vendar nikoli ni sodila med avtorje, ki bi se posvečali zgolj sofisticirani formi, omejeni na osebni in intimni prostor. Prav nasprotno, od njenega prvega obiska Salvadorja med državljansko vojno je bila prisotna na številnih kriznih žariščih, saj je čutila moralno obvezo in odgovornost za angažma. Sicer pa zavrača oznako politične pesnice. »Lahko prebirate poezijo, ki nima nobene neposredne povezave z določenimi zgodovinskimi dogodki, družbenimi konteksti ali političnim dogajanjem, vendar je nedvomno mogoče v besedilu razpoznati tudi tovrstne tendence, če si dovolj odprt in senzibilen, da začutiš utrip pesmi in njeno resonanco.«