Ocenjujemo: Eseji o komediji

V nadaljevanju preberite:

Jure Gantar, dramaturg in profesor na univerzi Dalhousie v kanadskem mestu Halifax, sodi med redka imena, ki se pri akademskem in publicističnem delu pogosto ali celo prvenstveno ukvarjajo s presekom dramatike, gledališča in komedije s posebnim oziroma na mehanizme, ki narekujejo ali kar ustvarjajo humornost ter vodijo v smeh.