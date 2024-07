Recenzijski izvod: Andrej E. Skubic, Lahko bi umrl na tem kavču z mano

V nadaljevanju preberite:

Kaj so bile tokrat sestavine zmagovalnega dela? Že na prvih straneh se pokaže, da ima delo zanimivo genezo, saj so njegovi protagonisti nekoč že gomazeli po knjižnih straneh – spet se namreč srečamo z družbo iz nadvse uspešne in priljubljene serije Trio Golaznikus, ki je zdaj nekaj let starejša in se spopada z novimi izzivi. Tomaž, Lija in Liam, pridruženi član tria Jaka, pa Julija, Petra, Vanesa in nekaj drugih so tokrat devetošolci, ki jih le še nekaj tednov loči od konca osnovne šole in novega življenja srednješolcev, torej od prelomnice, ob kateri imajo mešane občutke.