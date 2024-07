Ocenjujemo: Sneg

V nadaljevanju preberite:

Sence, prisluhi, droni, oklepniki, varuhi, šok ura … Kje smo se znašli? V distopiji? V mestu, ki se deli na temni in razsvetljeni, na revni in bogati del, v mestu, ki ni prijazno, ker na svetu ni nobenega prijaznega mesta – vsaj nikoli za vse. V mestu, ki je, ko ga spoznamo, zasuto z neverjetnimi količinami snega, ki nakazujejo moč in nepredvidljivost narave. Čisto mogoče tudi njen srd. V takšnem mestu se križajo poti treh najstnikov, ki postanejo prijatelji, čeprav prihajajo iz različnih okolij. Temnopolta Jara prihaja od kdo ve kod, saj so jo našli kot majhno deklico in jo vzeli za svojo v intelektualni, umetniški družini; Oskar prihaja iz bogatega dela mesta, njegov oče pa je, kot se izkaže v teku dogajanja, glavni negativec; Edo prihaja iz najrevnejšega dela mesta, kjer živijo ščurki, kot sebe in druge imenuje sam – to so ljudje, ki životarijo, čakajo na konec sveta, so zadeti, zblojeni ali obupani, ljudje brez prihodnosti torej.