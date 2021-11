Odpoved dogodka v živo bo hud udarec za založnike

V nadaljevanju preberite:

Zaradi zaostrenih epidemičnih razmer in novega odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb s covidom-19 je usoda izvedbe 37. Slovenskega knjižnega sejma med 23. in 28. novembrom v Cankarjevem domu negotova. Upravni odbor sejma je za mnenje zaprosil ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.