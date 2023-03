Pisanje kot težnja k osvobajanju od pravil in idelogij

V nadaljevanju preberite:

Ime Cristine Morales se na literarni sceni že desetletje pojavlja v družbi izbranih presežnikov. Da njene zgodbe izvabljajo osuplost in fascinacijo, se kritiki strinjajo­ od izida romanesknega prvenca­ Bojevniki leta 2013, pisateljica pa velja za eno od najbolj nadarjenih in tudi radikalnih ter kritičnih avtoric mlajše generacije. Pri pisanju teži k osvobajanju – od pravil, pričakovanj in ideologij. Zato je sumničava tudi do svojih. V okviru Fabula Huba bo literarni večer z avtorico danes ob 20. uri v Štihovi dvorani ljubljanskega Cankarjevega doma.