Tadej Pogačar beži pred padci in virusi

Tadej Pogačar na 107. dirki po Italiji, ki se je prevesila v drugo polovico, morda nima enakovrednega kolesarskega tekmeca, a to še ne pomeni, da si bo zmago prikolesaril zlahka. Na poti do Rima ga čaka kopica pasti, ki se jim za zdaj uspešno izogiba. Padci in viroze redčijo karavano, ki je pred 11. etapo izgubila nosilca bele majice najboljšega mladega kolesarja Ciana Uijtdebroeksa (Visma Lease a Bike).