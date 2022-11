Današnji slog spletnih trolov sledi tradiciji, ki se vleče od markiza de Sada

V nadaljevanju preberite:

Angela Nagle je v ZDA preiskala značilnosti »internetne kulturne vojne« in prišla do ugotovitev, ki bržkone veljajo za večino zahodnih držav. Gre za pohod nove desnice, sama se imenuje alternativna, ki ima po Donaldu Trumpu do stare desnice podobno razmerje kot alternativna resnica do njene tradicionalne definicije.