Polovična in potlačena resničnost

Kratke zgodbe pionirja danskega literarnega modernizma Villyja Sørensena (1929–2001), ki po besedah prevajalke Tine Štrancar »s svojo igrivostjo in ironijo izzivajo ter pod vprašaj postavljajo takratni literarni slog, v katerem so še vedno prednjačili mračni in melanholični toni povojne književnosti«, so pod naslovom Čudne zgodbe v izvirniku prvič izšle leta 1953, dve leti pozneje pa so se jim pridružile še Nenevarne zgodbe. Kot nakazujeta naslova kratkoproznih zbirk, so Sørensenova dela prežeta s humorjem, simboliko, grotesko, provokacijo, pa tudi razmisleki o človeški naravi in ostro družbeno kritiko.