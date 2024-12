Poslovil se je književni prevajalec Andrej Peric

Poslovil se je Andrej Peric (prej Pleterski), rojen leta 1979, književni prevajalec iz angleščine, francoščine in slovaščine ter prevajalec slovenske poezije v angleščino in slovaščino, antologist, literarni posrednik, publicist, mentor in moderator.

Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študiral prevajalstvo (slovenščina, angleščina, francoščina) ter štiri leta obiskoval lektorat slovaškega jezika in kulture. Usposabljal se je v Franciji, na Slovaškem in v Španiji. Redno je objavljal revijalne prevode, radijske prispevke in intervjuje, pri tem pa objavil več kot dvajset knjižnih prevodov (Slovenija in ZDA) britanskih, avstralskih, francoskih, slovaških, malteških, islandskih in slovenskih avtorjev ter sestavil več antologijskih izborov poezije, proze in ljudskih pravljic. Sestavil in prevedel je antologijo slovaške kratke zgodbe, prevodno pa prispeval tudi k antologijam malteške, islandske in estonske književnosti.

V angleščino in slovaščino je prevedel različne pesniške izbore več kot 20 slovenskih pesnic in pesnikov. Je dvakratni prejemnik Lirikonovega zláta za revijalne prevode slovenske poezije v angleščino (2012 in 2015). Za prevod romana Sama ljubezen francoske pisateljice Laurence Plazenet je prejel nagrado Radojke Vrančič (2014). Leta 2018 je bil za knjigo izbranih pesmi Maje Vidmar The Gift of Delay nominiran za nagrado AATSEEL za najboljši prevod v angleščino minulih dveh let. Njegovi prevodi otroške književnosti so prejeli dva znaka zlata hruška (2018 in 2020).

Od leta 2011 je vodil slovaško prevajalnico JSKD, v okviru katere je uredil petnajst revijalnih in souredil štiri knjižne prevode. V letih 2016–2022 je bil član žirije mednarodnega festivala Vilenica.