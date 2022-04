Redki pisatelji so se postavili na rusko stran

V nadaljevanju preberite:

Usoda ukrajinskih književnikov v zadnjih letih in še zlasti po napadu Rusije je zelo različna. Nekateri so se pridružili ukrajinski vojski, drugi so se posvetili alarmiranju svetovne javnosti, tret­ji organizirajo humanitarno pomoč, spet četrti so ostali pri pisanju. Nekaj pa jih je pozdravilo ruske agresorje in so postali nekakšni ruski narodni poeti v samooklicanih republikah Doneck in Lugansk.