Ribiči, ki na trnek lovijo čas in izgube

»Učitelj gluhih, učenec nemih je izjemno dodelana in premišljena pesniška zbirka, ki lepo nadaljuje Jakobovo poetiko, vendar pa tokrat za razliko od prej črpa iz proze. Podnaslovil jo je 'pesmi iz proze' in ne 'pesmi v prozi', kar pomeni, da se podobe in izkušnje iz vsakdanjega in družinskega življenja vseeno ne izpisujejo v širokih proznih stavkih, temveč v prefinjenih in izčiščenih verzih,« pravi urednica Veronika Šoster.

Izrazito intimen je tudi prvenec Aljaža Primožiča Čisto potiho, ki je po besedah urednice nastajal zelo organsko, že ob prvem stiku s tekstom je bilo jasno, »da gre za zrelo poezijo z močnim čustvenim nabojem, potem pa sva z avtorjem iskala oprimke, da bi lahko nanje napeljala rdečo nit zbirke in povedala zgodbo, ki jo je želel. Tako je nastala čutna, domačna, intimna zbirka, ki čisto potiho vabi bliže, še bliže, pri tem pa se ne boji ranljivosti in odpiranja vprašanj o identiteti in smislu«.