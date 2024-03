Sally Rooney septembra z novim romanom

Založba Faber bo 24. septembra izdala novo knjigo priljubljene milenijske pisateljice Sally Rooney (za najbolj neučakane so prednaročila že odprta). Tudi v tej bodo v ospredju zapleteni medosebni odnosi, tokrat dveh bratov. V slovenščini bo roman še letos izdala Mladinska knjiga v prevodu Vesne Velkovrh Bukilica.

»Intermezzo je zgodba o bratih in ljubimcih, o družinski in romantični intimi, o razmerjih, ki se jih ne da stlačiti v konvencionalne okvire,« je dejal predstavnik založbe Alex Bowler. »Po treh čudežnih knjigah bodo milijoni bralcev Sally Rooney prepoznali lepoto in pronicljivost, bolečino in upanje, ki jih izžareva novi roman,« je še povedal in dodal, da gre tudi za velik napredek v delu avtorice, ki tako dobro razume naše življenje, srce in naš čas. Pri založbi sicer Intermezzo opisujejo kot ganljivo zgodbo o družini, žalovanju in ljubezni.

Odkar sem pred leti začela razvijati ta roman, so njegovi liki in odnosi med njimi postali pomemben del mojega življenja. Sally Rooney

Težka ločitev od likov

Kot je še razvidno iz opisa knjige, katere naslovnica še ni znana, sta glavna protagonista brata Peter in Ivan Koubek. Prvi je uspešen in tekmovalen dublinski odvetnik v tridesetih, drugi pa dvaindvajsetleten (tudi tekmovalen) socialno okoren šahist. Razen tega, da sta brata (in da sta, kot beremo, tekmovalna), ju ne druži nič skupnega. Potem pa jima umre oče.

Peter se s tem spopada tako, da golta uspavalne tablete in s težavo krmari med razmerjema s povsem različnima ženskama: svojo prvo ljubeznijo Sylvio in študentko Naomi. Ivan pa se v prvih tednih po očetovi smrti zaplete s starejšo žensko Margaret s turbulentno preteklostjo. »Za žalujoča brata in ljudi, ki jih imata rada, je to novo obdobje, obdobje poželenja, obupa in priložnosti – priložnosti za spoznanja, koliko lahko prenese eno življenje, ne da bi se zlomilo,« so zapisali.

»Odkar sem pred leti začela razvijati ta roman, so njegovi liki in odnosi med njimi postali pomemben del mojega življenja,« je izjavila Sally Rooney in izrazila upanje, da bodo našli mesto tudi v življenju bralcev. Mitzi Angel, predsednica založniške hiše Farrar, Straus in Giroux, ki je pisateljico spremljala med nastajanjem vseh njenih romanov, je o Intermezzu povedala, da sta bili kot vedno tudi tokrat osredotočeni na besedilo. »Zelo cenim najine pogovore. Sally Rooney je intelektualka, zagotovo, vendar k svojim knjigam pristopi na precej nenavaden način. Zares jo vodijo njeni liki. Z njimi se zbliža. Ko konča roman, žaluje,« so jo citirali pri AP.

Prvenec danes 33-letne avtorice z magisterijem iz ameriške književnosti na prestižnem dublinskem Trinity Collegeu, je bil objavljen leta 2017. Tako kot Normalni ljudje, izdani leto pozneje, so bili tudi Pogovori s prijatelji adaptirani v uspešno miniserijo. Njen zadnji roman, Kje si, prelepi svet?, je izšel leta 2021. Ta in Pogovori s prijatelji sta v slovenščini izšla pri založbi Sanje, Normalni ljudje, kot bo tudi Intermezzo, pa pri Mladinski knjigi. Pod vse prevode se podpisuje Vesna Velkovrh Bukilica. Kot je za zdaj znano, bo avtorica novi roman predstavljala (vsaj) v Londonu in Dublinu.