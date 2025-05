Strokovnjakinja za strto srce

V nadaljevanju preberite:

Glavni junak njenega novega romana ni ženska, ampak 35-letni komik Andy, ki ga je zapustila žena Jen, zato se mu podre svet. Zgodba se začne z dolgim seznamom tega, kaj vse je bilo narobe z njo, to mu je namreč svetovala terapevtka, da bi jo lažje pozabil. Na primer: »Ne zna plesati. Čisto brez ritma je. Zdelo se mi je prisrčno, dokler nisem videl, da se ji ljudje posmehujejo, in nerad priznam, da mi je bilo nerodno.« Ali pa: »Preveč je navezana na pse in se z njimi pogovarja kot z ljudmi.« Po njegovem mnenju se je tudi v muzejih zadrževala predolgo, klepetala je v kinu in jokati jo je videl le enkrat, ampak ne tedaj, ko sta se razšla, temveč ko sta skupaj gledala dokumentarec o Joni Mitchell. In tako kot v drugih njenih knjigah je tudi v tej nekaj izvrstnih modrosti: »Ven hodim samo zato, da bi našel nekoga, s katerim bi bil doma.«