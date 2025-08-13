Fotografije dneva (13. 8.)

Galerija

Vročinski val po Evropi je bil do zdaj usoden za najmanj pet ljudi. Štirje so umrli med gašenjem požarov, štiriletni deček pa zaradi vročinskega udara. Vremenoslovci so za dele Italije, Francije, Španije, Portugalske in Balkana izdali rdeče opozorilo. V Španiji, v bližini Madrida, je zaradi hudih opeklin, ki jih je dobil med reševanjem konj iz konjeniškega centra, ki ga je zajel požar, umrl romunski državljan, star okoli 50 let. Opekline so bile usodne tudi za 35-letnega prostovoljnega gasilca, ki je v mestu Nogarejas ostal ujet v ognjenem obroču. Foto: Miguel Riopa/Afp