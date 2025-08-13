Dragić? V reprezentanci tisti, ki ji lahko pomagajo, odločitev enoglasna

V Stožicah trenira še 14 košarkarjev, Žiga Daneu in Zoran Dragić sta po rezu selektorja zapustila reprezentančne priprave. V primeru Daneva odločitev ni presenetljiva, v Dragićevem nekoliko bolj, predvsem zato, ker je šlo za najstarejšega člana reprezentance z bogatimi izkušnjami.

Veliko prahu je dvignila žena Dragića na družbenih omrežjih z zapisom, da »kvazi selektor« ni poslal Zorana domov, temveč je Zoki sam zapustil ta cirkus, kot je imenovala reprezentanco. Odziv selektorja Aleksandra Sekulića je bil veliko bolj miren: »Dan po tekmi z Nemčijo sva se z Zoranom usedla in razložil sem mu, kakšen je položaj. Rezi so najtežji del selektorjevega dela, a vseh ne morem peljati na evropsko prvenstvo. Odločili smo se za tiste, ki reprezentanci lahko pomagajo. Odločitev strokovnega štaba je bila enoglasna.«

Zoran Dragić je zaključil reprezentančno zgodbo. FOTO: Voranc Vogel

Sekulić je ob tem dodal še, da ne drži, da je Zoran Dragić sam zapustil reprezentančni tabor, kot še navaja omenjeni zapis na družbenih omrežjih. Sicer pa je Sekulić pojasnil tudi, da imajo lažje zdravstvene težave Edo Murić, ki je zato izpustil tekmo z Nemčijo in je zdaj nared za polne treninge, Klemen Prepelič ima lažji zvin gležnja, Martin Krampelj pa bolečine v zapestju. A naj bi bili po podatkih zdravniške službe vsi nared za trening, vsi so se tudi ogrevali v Stožicah.

Klemen Prepelič ima lažje težave z gležnjem. FOTO: Voranc Vogel

Veseli pa novica, da Mark Padjen v Nemčiji ni staknil hujše poškodbe, že včeraj je opravil trening v Ljubljani in lahko nemoteno obremenjuje koleno. V Litvo in Latvijo bo potovala štirinajsterica košarkarjev, ker bodo igrali dve tekmi zapored v 24 urah, bo zagotovo prišlo do še več rotacij igralskega kadra kot sicer.