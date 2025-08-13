Hekerji ukradli podatke na desettisoče gostov italijanskih hotelov

Skupina hekerjev je iz hotelov v Italiji ukradla podatke več deset tisoč turistov in jih zdaj prodaja na temnem spletu. Podatke iz osebnih dokumentov, ki jih gostje predložijo ob prijavi v hotel, so pridobili v hotelih višjega cenovnega razreda, med drugim v Trstu, Benetkah, Milanu, na otoku Capri in španski Mallorci, je sporočila policija.

Kot poročajo italijanski mediji, skupina Mydocs na temnem spletu zadnjih nekaj dni ponuja digitalne fotografije okoli 70.000 potnih listov, osebnih izkaznic in drugih identifikacijskih dokumentov. Zanje je treba odšteti od 800 do 10.000 evrov.

Po navedbah italijanske policije so hekerji od junija nezakonito vdirali v rezervacijske sisteme različnih hotelov in tako pridobili digitalne fotografije osebnih dokumentov, ki so jih gostje predložili ob prijavi v hotele. Šlo naj bi tako za italijanske kot tuje goste.

Po poročanju časnika Corriere del Veneto naj bi zgolj iz hotela Ca' dei Conti v Benetkah ukradli podatke z 38.000 dokumentov.

FOTO: Sven Hansche/Shutterstock

V Italiji se je treba pri prijavi v hotel registrirati z osebnimi dokumenti, ki jih običajno kopirajo na recepciji. Pri tem številni hoteli uporabljajo računalniške sisteme za avtomatsko digitalizacijo.