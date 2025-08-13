  • Delo d.o.o.
    Svet

    Hekerji ukradli podatke na desettisoče gostov italijanskih hotelov

    Skupina Mydocs na temnem spletu ponuja digitalne fotografije okoli 70.000 potnih listov, osebnih izkaznic in drugih identifikacijskih dokumentov.
    Skupina Mydocs na temnem spletu zadnjih nekaj dni ponuja digitalne fotografije okoli 70.000 potnih listov, osebnih izkaznic in drugih identifikacijskih dokumentov. Zanje je treba odšteti od 800 do 10.000 evrov. (Fotografija je simbolična.) FOTO: Voranc Vogel
    Skupina Mydocs na temnem spletu zadnjih nekaj dni ponuja digitalne fotografije okoli 70.000 potnih listov, osebnih izkaznic in drugih identifikacijskih dokumentov. Zanje je treba odšteti od 800 do 10.000 evrov. (Fotografija je simbolična.) FOTO: Voranc Vogel
    STA
    13. 8. 2025 | 12:54
    13. 8. 2025 | 14:31
    1:47
    Skupina hekerjev je iz hotelov v Italiji ukradla podatke več deset tisoč turistov in jih zdaj prodaja na temnem spletu. Podatke iz osebnih dokumentov, ki jih gostje predložijo ob prijavi v hotel, so pridobili v hotelih višjega cenovnega razreda, med drugim v Trstu, Benetkah, Milanu, na otoku Capri in španski Mallorci, je sporočila policija.

    Mesinski most: projekt stoletja, ki pluje med Scilo in Karibdo

    Kot poročajo italijanski mediji, skupina Mydocs na temnem spletu zadnjih nekaj dni ponuja digitalne fotografije okoli 70.000 potnih listov, osebnih izkaznic in drugih identifikacijskih dokumentov. Zanje je treba odšteti od 800 do 10.000 evrov.

    Po navedbah italijanske policije so hekerji od junija nezakonito vdirali v rezervacijske sisteme različnih hotelov in tako pridobili digitalne fotografije osebnih dokumentov, ki so jih gostje predložili ob prijavi v hotele. Šlo naj bi tako za italijanske kot tuje goste.

    Po poročanju časnika Corriere del Veneto naj bi zgolj iz hotela Ca' dei Conti v Benetkah ukradli podatke z 38.000 dokumentov.

    Podatke iz osebnih dokumentov, ki jih gostje predložijo ob prijavi v hotel, so pridobili v hotelih višjega cenovnega razreda, med drugim v Trstu, Benetkah, Milanu, na otoku Capri in španski Mallorci. FOTO: Sven Hansche/Shutterstock
    Podatke iz osebnih dokumentov, ki jih gostje predložijo ob prijavi v hotel, so pridobili v hotelih višjega cenovnega razreda, med drugim v Trstu, Benetkah, Milanu, na otoku Capri in španski Mallorci. FOTO: Sven Hansche/Shutterstock

    V Italiji se je treba pri prijavi v hotel registrirati z osebnimi dokumenti, ki jih običajno kopirajo na recepciji. Pri tem številni hoteli uporabljajo računalniške sisteme za avtomatsko digitalizacijo.

    Več iz teme

    Italijahekerjiturizem

