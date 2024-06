Študenti Goncourtovo nagrado Slovenije namenili Jean-Baptistu Andrei

S Francoskega inštituta v Sloveniji so sporočili, da so študenti, ki vsako leto že več let zapored pod vodstvom Florence Gacoin-Marks iz nabora nominirancev za prestižno francosko nagrado goncourt izbirajo lavreata po svojem izboru, nagrado letos namenili aktualnemu Goncourtovemu nagrajencu Jean-Baptistu Andrei za roman Veiller sur elle (Pazi nanjo) o romanci med umetnikom Mimom in bogatejšo žensko Violo, ki se ne moreta ne ljubiti ne sovražiti, v Italiji v obdobju fašizma.

V svoji utemeljitvi so študenti poudarili, da je Veiller sur elle eden najboljših romanov, ki so jih prebrali v zadnjem času. Gre za roman, ki se bere zelo počasi in v katerem šele sčasoma izvemo, kdo je ta »ona«, na katero je treba paziti in zakaj. Prav to je poleg jezika, raznolikega kot osrednja protagonista – nenehno preklaplja med lepoto in okrutnostjo – odlika, ki jih je prepričala: roman je kot sestavljanka, katere delčki, četudi že pozabljeni, se naposled poklopijo v smiselno celoto, avtor pa vmes postreže še z nepredvidljivimi zasuki.

Razglasitev so izvedli v rezidenci francoske veleposlanice Florence Lévy na Prulah. FOTO: Francoski inštitut v Sloveniji

Med nominiranci so bili poleg romana, ki je v francoščini izšel pri založbi L'Iconoclaste, še dela Triste tigre avtorice Neige Sinno (P.O.L; za Mladinsko knjigo ga prevaja Saša Jerele), Humus Gasparda Koeniga (založba L'Observatoire), Sarah, Susanne et l'écrivain Érica Reinhardta (Gallimard) Izbor študentk in študentov je tako sovpadel z izbiro deseterice žirantov Goncourtove akademije, so navedli pri Francoskem inštitutu.

Študentje in študentke so letos goncourta izbirali že osmič. V preteklosti so nagradili romane Kremeljski mag Giuliana da Empolija (2023), Najskrivnejši spomin človeštva Mohameda Mbougara Sarra (2022), Anomalija Hervéja Le Telliera (2021), Vsak od nas biva na tem svetu po svoje Jean-Paula Duboisa (2020), Več kot brat Davida Diopa (2019), Bakhita Véronique Olmi (2018) in Tisti, ki smo ga oboževali Catherine Cusset (2017). Vsi so v prevodih izšli pri Mladinski knjigi. Ta skupaj z Goncourtovo akademijo v Parizu ter Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani sodeluje pri tem projektu, ki ga koordinira Francoski inštitut v Sloveniji. Jean-Baptista Andreo bodo prihodnje leto, ob izidu prevoda, povabili v Slovenijo.