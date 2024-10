Tihi bralni klub, velneška storitev knjižnice

Izteka se Nacionalni mesec skupnega branja, ki je tokrat posvečen branju v javnih prostorih. V tem času je v Logatcu po vzoru že kakih tisoč drugih v petdesetih državah sveta zaživel prvi registriran tihi bralni klub v Sloveniji. Zamisel zanj (Silent Book Club ®) prihaja iz ZDA, leta 2012 sta prvega sploh v San Franciscu ustanovili prijateljici Guinevere de la Mare in Laura Gluhanich.

»Silent Book Club sva začeli, ker nama branje s prijatelji bogati življenje in naju osrečuje. Radi poslušava, kaj berejo drugi (pogosto v svojih bralnih klubih), in meniva, da je pomembno odložiti telefone in se posvetiti druženju. Pravemu, tistemu v živo, ne pa prek všečkanja na instagramu,« sta na spletni strani pobude zapisali Guinevere de la Mare in Laura Gluhanich.

Urška Orešnik, knjižničarka v Knjižnici Logatec, je nanjo po naključju naletela lani med brskanjem po knjigoljubnih spletnih straneh v iskanju recenzij in priporočil novejših knjižnih izdaj. »Ideja me je takoj pritegnila – podobne posamezne dogodke pri nas sem že zasledila, a redne tihobralne prakse še ne. Takoj sem vedela, da je to nekaj, kar hočem preizkusiti tudi v lokalnem okolju. Imam veliko srečo, da delam v knjižnici in da že imamo bazo potencialnih uporabnikov, ki jih tovrstni dogodki zanimajo,« je povedala.

Ura, ki hitro mine

Takoj ko je izvedela za SBC, se je v njej porodila želja, da ustanovi svoj chapter, kot Guinevere de la Mare in Laura Gluhanich imenujeta posamezno bralno skupino. »Sem strastna bralka in ideja o tem, da s sobralci bereš v tišini, v prijetnem lokalu, s toplim napitkom, se mi zdi višek romantizirane predstave o branju kot ljubi prostočasni aktivnosti. Ideja me spominja na velnes – tihi bralni klub kot bralna velneška storitev knjižnice –, saj si vzameš čas zase, da se v norem tempu tega sveta umiriš in nameniš slabi dve uri za branje in druženje ob branju. Popoln užitek.«

Organizacija SBC ustanovitelje tihih bralnih klubov opremi s predlogami za objave na družbenih omrežjih, kazalk, napisov za na mizo itn. FOTO: arhiv Knjižnice Logatec

Takšen bralni klub je mogoče ustanoviti neodvisno, a kot meni Urška Orešnik, je vključenost v mrežo SBC odlična za prepoznavnost, kolektivno bralno izkušnjo. Seveda pa ima organizacija določene zahteve oziroma pogoje: »Klub mora imeti svojo spletno stran, lahko je to tudi stran na facebooku, ter na njej vsaj en napovedan bralni dogodek. Zaželeno je, da se uporabi tudi njihov logotip oziroma se prilagodi lokalnemu poglavju. Opremijo te tudi s predlogami za objave na družbenih omrežjih, predlogami kazalk, napisov za na mizo itn. Ko imaš vse pripravljeno, po navodilih pošlješ prijavo in običajno v nekaj dneh dobiš odobreno, z objavo kluba na njihovi spletni strani in zemljevida klubov.« S pomočjo tega se lahko bralni navdušenci udeležijo srečanj tihih bralnih klubov povsod, kamor potujejo oziroma kjerkoli ti so.

V Logatcu so prvo srečanje izvedli v okviru Nacionalnega meseca skupnega branja v lokalni kavarni, kjer so jim za to odstopili večji prostor in za čas branja predvajali umirjeno glasbo. »Prišli so raznovrstni bralci: starši z otroki, mama, ki si je vzela uro časa zase in otroke pustila v varstvu, odrasli, upokojenci ... Ko smo se zbrali, smo si naročili tople napitke, nato pa na štoparici vklopili začetek tihe ure ... Na začetku je marsikdo izrazil dvom, ali bodo res zdržali biti uro pri miru, nazadnje pa nas je prav vse presenetilo, kako hitro je minila. Nekateri bralci so odšli, spet drugi ostali, da smo poklepetali o knjigah, ki smo jih prebrali.

Zanimivo je bilo opazovati, kako se je začetna, malce napeta energija v prostoru hitro spremenila v zelo sproščujočo in umirjeno, slišati je bilo le listanje in žvenket skodelic ... Pri tihem bralnem klubu je odlično, da nima nobenih obvez – marsikoga klasični bralni krožki zaradi tega odbijajo – tu pa je edina obveza, da prideš in eno uro v tišini bereš. Če se ne želiš družiti, ni potrebe. Odličen klub za introvertirane osebe torej.« Guinevere de la Mare in Laura Gluhanich sta srečanja poimenovali happy hour za introvertirance, da so jim knjižni klubi pisani na kožo, pa je v knjigi Tihi poudarila tudi Susan Cain.

Ambient je pri tem gotovo zelo pomemben, je poudarila Urška Orešnik, ki sicer v knjižnici vodi tudi »običajen« bralni krožek Bralno srečišče (prej Žarek). Najpomembneje pa je, da je prostor miren. »Če bi imeli v knjižnici primeren prostor z dovolj udobnimi sedeži, bi se lahko, denimo, dobivali tudi v knjižnici ali pa v toplejšem delu leta nekje na prostem,« je dodala.

Urška Orešnik FOTO: osebni arhiv

Razlike med mesti in podeželjem

V tokratnem Nacionalnem mesecu skupnega branja s fokusom na branju v javnih prostorih je bilo po njenih besedah več podobnih iniciativ, v preteklosti pa je zasledila bolj zasebne pobude za tiha branja. Prav to, da se ji jih ni uspelo udeležiti, jo je motiviralo, da se jih v lokalnem okolju loti sama; »da se ni treba za vsak dogodek voziti v Ljubljano, temveč da se to lahko dogaja tudi v manjših lokalnih okoljih, skupnostih, kjer branje v javnosti mogoče ni tako pogost pojav kot, denimo, v večjih mestih, kjer je nekaj običajnega, da prideš v kavarno sam in ob čaju bereš knjigo«.

»Ne znam oceniti, koliko je bilo v preteklosti branja v javnih prostorih,« je na vprašanje o primerjavi med nekoč in danes odgovorila Urška Orešnik, ki sodi med tiste, ki skorajda ne gredo brez knjige od doma in berejo ob vsaki ponujeni priložnosti. »Ponavadi sem edina v raznih čakalnicah, ki ima v rokah knjigo ali bralnik, malce več tega sem opazila po tujini, predvsem na letališčih. Je pa res, da sem le kratek čas svojega življenja živela v mestih in se vozila z javnim prevozom, kjer je branje v javnem prostoru bolj običajno. Najbrž redko kdo pomisli, da bi odšel v vaško gostilno ali lokal, si naročil kavo in bral knjigo.«

Ideja o tem, da s sobralci bereš v tišini, v prijetnem lokalu, s toplim napitkom, se mi zdi višek romantizirane predstave o branju kot ljubi prostočasni aktivnosti. Urška Orešnik, knjižničarka

Kot je dodala, je o tem nedavno tekla razprava na knjigogramu. Večina udeleženih se je strinjala, da kdor sam sedi za mizo in bere, deluje čudno. »Sicer pa je to stvar perspektive,« meni Urška Orešnik. »Mogoče še koga privabimo v ta svet unikatne prenosne domišljije, če citiram Neila Gaimana. Podobno kot motivacijo za branje dobi kraljevič v pravljici Nine Mav Hrovat, ki opazuje deklico, ki pod drevesom bere knjigo in se ob tem muza, nasmiha in vzdihuje.«

Mimogrede, ilustracija Suzi Bricelj iz te knjige krasi letošnji plakat Nacionalnega meseca skupnega branja.