V deželi nageljna in roženkravta

Če sta »prva svetovna morija in vojaško delovanje brez dvomov globoko zarezala v življenje in delo črnovojnika, generala in navdušenega vojaka«, pa sta bili njegovo pesniško gledanje in upanje mnogokrat daleč od moreče stvarnosti, beremo. Maister v pesmih precej poredko obravnava položaj vojaka in vojne, pojasnjuje Urška Perenič, ter se namesto tega »kot pesnik nenehoma ločuje od vojnega in vsakodnevnega vrveža, da bi v samosti živo (skozi barve in zvoke) zaznaval lepoto in darove pokrajine«.