Tradicija uničevanja črnskih teles

Ob sinovem razočaranju zaradi oprostitve Zimmermana se Coates v tem dolgem pismu sooči z dejstvom, da sinu ne more dajati lažnega upanja o svetlejši prihod­nosti temnopoltih v Združenih državah. Za očeta je bila pri enajstih letih najpomembnejša gola varnost njegovega telesa: »Moje življenje je bilo neposreden spopad z nasiljem – doma in zunaj mojega doma.« V prvi osebi pojas­njuje proces razumevanja svojega položaja v svetu – prek otroštva in odraščanja v Baltimoru, študija na univerzi Howard, prvih ljubezni, selitve v New York in svojih novinarskih začetkov – ne nazadnje naj bi natančno razumevanje pomena nevarnosti in možnosti, ki se ponujajo »temnopoltemu telesu«, tudi sinu omogočilo lažje soočenje z ameriško realnostjo.