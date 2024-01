Umrl Lev Rubinstein

Umrl je ruski pesnik Lev Rubinstein, star 76 let. Njegova hči je danes sporočila, da je umrl nekaj dni zatem, ko ga je povozil avtomobil. Rubinstein je bil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ključna osebnost sovjetske underground literarne scene.

Rubinstein velja za enega od ustanoviteljev ruskega konceptualističnega gibanja, literarne avantgarde, ki se je norčevala iz uradne doktrine socialističnega realizma v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja.

»Moj oče, Lev Rubinstein, je danes umrl,« je na blogu zapisala njegova hči Maria. 76-letnika je v ponedeljek med prečkanjem ulice v Moskvi zbil avtomobil, nato so ga v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnico.

Pesnik je ustvaril lastno zvrst, med poezijo in gledališčem, s pisanjem kratkih stavkov na kartice in branjem »pesmi z listkov« na odru. Njegova služba knjižničarja in sovjetska birokracija sta navdihnili njegove predstave, ki združujejo absurdno komedijo in improvizacijo.

Po razpadu Sovjetske zveze je pridobil sloves in njegova dela so izdajala glavna založniška podjetja. Odkrito je bil sovražen do vlade predsednika Vladimirja Putina, redno je protestiral proti represiji Kremlja in kršitvam človekovih pravic.

Potem ko je Putin sprožil ofenzivo v Ukrajini, je bil Rubinstein eden od znanih pisateljev, ki so podpisali javno pismo, v katerem so obsodili »kriminalno vojno« in »laži« Kremlja, še poroča AFP.