V nadaljevanju preberite:

Bližnja prihodnost. Bližja, kot si mislite. Svet so preplavili androidi, ki pa so na japonskem otoku Kino, zavezanem tradiciji, strogo prepovedani. Toda ko se Edo in Helena znajdeta na pragu ne le zasebnega, pač pa zakonskega zatona, na pragu sprememb, ki jih ni mogoče zaustaviti, se zapovedi podredijo želji, podredijo hrepenenju.