Ana Schnabl: Kako zdržati, česar se zdržati ne da

Tretji roman pisateljice in publicistke Ane Schnabl (1985) je roman bolečine, roman nemoči, roman nasilja, ki se zažira v telo, v posameznika, v družbo, nasilja, ki ostaja, tudi ko agresor ne – ostaja v želodcu, v dlaneh, v odnosih, ki jih skušamo graditi, ostaja v odnosu do samega sebe. Toda September ni zgolj to; je tudi pripoved o nekem odraščanju, neki ljubezni, pripoved o vsem tistem, kar v trenutkih miline bolečino dela znosno, o tistem, kar nad gladino drži vsakega izmed nas.