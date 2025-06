V nadaljevanju preberite:

Zamišljajte si otok. Zamišljajte si otok, kjer si je zamišljati vse težje, saj z njega iz dneva v dan in tedna v teden izginja vse več – od znamk in trajektov in smaragdov in vrtnic do fotografij in letnih časov. Večina otočanov izginulo pozabi, tisti, ki ne, pa se morajo pred tajno policijo oziroma tako imenovanimi lovci na spomine skriti »v ilegalo«. Toda kaj bo, če izginejo besede? In kaj bo, če izginemo mi?