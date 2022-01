Včasih so bile knjige dogodek, danes so potrošno blago

V nadaljevanju preberite:

»Gre za dela, ki jih je ustvarjalo kar devetnajst avtorjev, mnogi le s pesmimi, uredništvom ali predgovorom, devet med njimi pa tudi z najmanj enim samostojnim delom ali prevodom. Vsi poznamo Primoža Trubarja, Sebastijana Krelja, Jurija Dalmatina, Adama Bohoriča in Hieronima Megiserja, sam bi izpostavil še Janža Znojilška, Jurija Juričiča, Janža Tulščaka in Matijo Trošta. Po vsebini gre za različne vrste del,« je v intervjuju med drugim povedal avtor monografije, jezikoslovec Kozma Ahačič. Kar dvajset obravnavanih je bilo doslej neznanih, za nekatere še upa, da se pojavijo. Če oziroma ko se, bo to velik praznik.