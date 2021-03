Veriženje hladnih razmerij

V nadaljevanju preberite:

Sveže izdani prvenec Klemna Kordeža, sicer literarnega in likovnega kritika, se veriži na kar štiristo straneh, ki v teku treh ali štirih desetletij opisujejo življenje dveh generacij, matere in sina, ter skozi njiju preizprašujejo medčloveške odnose in razumevanje sveta v sodobni potrošniški družbi.