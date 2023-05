Zgodba tvoje knjige spodbuja bralno kulturo

Ljubitelji literature, pozor! Zgodba tvoje knjige se vrača v mesto s svojo knjižno tržnico, kjer bomo spodbujali domišljijo, ustvarjalnost in trajnostno potrošnjo.

Projekt Zgodba tvoje knjige je vizija skupnosti, ki spodbuja bralno kulturo in izmenjevanje literature ter zgodb, ki so zapisane v nas. Namen projekta je ponuditi alternativno rešitev za ljubitelje knjig, ki si želijo prebirati nove literarne zaklade na okolju in denarnici prijazen način.

Projekt širjenja literature Zgodba tvoje knjige je bil zastavljen leta 2019, z namenom, da zapolni vrzel ter spodbudi in izobrazi širšo populacijo o bralni kulturi. S povezovanjem organizacij, podjetij in knjižnic, ki delujejo na področju ustvarjanja ter širjenja literature skupaj z bralci in nebralci ustvarja skupnost, ki izmenjuje ideje, zgodbe, strast do knjig ter pozitiven pogled na svet okoli nas.

Glavni steber projekta so knjižne tržnice, ki gostujejo po vsej Sloveniji. Njihov namen je, da obiskovalcem brezplačno ponudijo literaturo, ki jo odstopijo partnerske knjižnice, in spodbudijo izmenjavo že prebrane literature, ki osamljeno čakajo na domačih knjižnih policah. Vsaka tržna knjižnica je prostor za druženje, sklepanje prijateljstev in izmenjevanje zgodb.

Zgodba tvoje knjige v partnerstvu z medijsko hišo Delo in ob podpori projekta Mladi zmaji v petek, 12. maja, ob 13. uri pri Delovem kiosku K67 pripravlja že tretjo knjižno tržnico.

Na dogodku bodo kot partnerske knjižnice prisotne: Mestna knjižnica Ljubljana, Osrednja knjižnica Celje, Knjižnica Domžale in Medobčinska splošna knjižnica Žalec.

V skladu z vizijo trajnostne potrošnje Zgodba tvoje knjige spodbuja izmenjavo knjig namesto nakupa novih in s tem prispeva k okoljski ozaveščenosti bralcev. Poleg tega promovira bralno kulturo in dostopnost do knjig za vse, ne glede na finančne zmožnosti.

Knjižna tržnica je odlična priložnost za druženje med ljubitelji branja in literature ter odkrivanje novih literarnih zakladov. Poleg izmenjave knjig bodo obiskovalci lahko uživali v glasbeni spremljavi DJ Rekordmana in se udeležili pogovora novinarjev Delove kulture z mladimi pisatelji in pisateljicami, vključenih v projekt Mlado pero.

»Branje knjig pomaga pri izboljšanju bralne, pisne in verbalne spretnosti, spodbuja kreativnost in domišljijo ter izboljšuje koncentracijo in sposobnost razumevanja in zapomnitve informacij. Poleg tega lahko branje knjig pomaga pri razvijanju empatije in razumevanju drugih ljudi ter razvija razmišljanje o družbenih in moralnih vprašanjih. Študije so pokazale, da lahko branje knjig zmanjša raven stresa in tesnobe ter izboljša spanec. Vse te koristi branja knjig lahko pomagajo mladim pri razvoju osebnosti, izobraževanju, pripravi na prihodnost in celo pri izboljšanju duševnega zdravja, zato je pomembno, da mladi preberejo več knjig in se spodbuja bralna kultura med njimi,« pravi Luka, organizator in idejni vodja projekta.

Pridružite se, prinesite svoje rabljene knjige in osvežite svojo domačo knjižnico z novo literaturo brezplačno!

Bodite pozorni, ZTK bo v prihodnosti prišel tudi v vaše mesto. Pridružite se nam in postanite del naše kreativne skupnosti. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.zgodbatvojeknjige.si.

