Za nagrado mira nominirane Katja Gorečan, Pia Prezelj in Evelina Umek

Katja Gorečan, Pia Prezelj in Evelina Umek so nominirane za letošnjo nagrado mira, ki jo slovenskim literarnim ustvarjalkam podeljuje ženski odbor Slovenskega centra Pen. Dobitnico bodo razglasili prihodnjo soboto, 30. novembra, na Slovenskem knjižnem sejmu, so sporočili iz Pena.

Literarna komparativistka ter magistrica dramaturgije in scenskih umetnosti Katja Gorečan je interdisciplinarna ustvarjalka, saj njeno delovanje sega na področja poezije, dramatike, gledališča, likovne umetnosti in umetnostne terapije. Njena prva pesniška zbirka Trpljenje mlade Hane, ki je leta 2012 izšla pri Centru za slovensko književnost, je bila v slovenskem literarnem prostoru svojevrsten žanrski unikat in feministično delo.

Leta 2023 je prejela nagrado za najboljše dramsko besedilo z naslovom Aktivistka na razpisu Sence pandemije. Z romanesknim poetičnim romanom Materinska knjižica (LUD Literatura, 2022) pa je razprla tematiko spontanega splava v prvem trimesečju, piše v utemeljitvi nominacije. Knjiga je bila nominirana za kritiško sito, kresnika in Cankarjevo nagrado.

Pisateljica, prevajalka in novinarka kulturne redakcije časopisa Delo Pia Prezelj je za svoje novinarsko delo leta 2022 prejela nagrado pes čuvaj (watchdog) Društva novinarjev Slovenije. Njen roman Težka voda (Goga, 2023) je dobil nagrado Društva slovenskih pisateljev za najboljši literarni prvenec leta, nominiran pa je bil tudi za kritiško sito, kresnika in Cankarjevo nagrado.

V ekspresivnem in dovršenem slogu je v sodobno slovensko literaturo vpeljala slovensko podeželje in položaj ženske v njem. Roman Težka voda je anatomija krivde, ki prelamlja s tradicijo slovenske povesti, piše v nominaciji. V Slovenskem mladinskem gledališču so letos premierno izvedli njen gledališki esej Kot jabolko sladko, visoko na veji. Kot prevajalka je podpisala kratkoprozno zbirko Lucie Berlin Priročnik za čistilke, za prihodnje leto pa je napovedan njen prevod romana Nespeče noči Elizabeth Hardwick.

Diplomantka slavistike in pisateljica Evelina Umek že od mladosti povezuje prostor slovenskega kulturnega obrobja z osrednjeslovenskim, slovensko govoreči prostor z italijanskim, s svojimi televizijskimi in literarnimi liki pa tudi generacije tistih, ki verujejo in zaupajo v moč domišljije, svobode, kulture in medsebojnega spoštovanja, piše v nominaciji.

Bila je direktorica založbe Univerzum, urednica pri Državni založbi Slovenija ter odgovorna urednica otroškega in mladinskega programa na TV Slovenija. Napisala je več romanov, med drugim biografski roman Po sledeh Fate morgane o tržaški pisateljici in prvi urednici ženskega lista Slovenka Marici Nadlišek Bartol. Nekaj svojih knjig je posvetila mladim, da bi jih seznanila s slovensko zgodovino Trsta.

Nominiranke je izbrala strokovna komisija, v kateri so Jerneja Jezernik kot predsednica ter Tatjana Pregl Kobe, Andrej Predin (se je izločil) in Zoran Pevec.

Dobitnica bo prejela finančno nagrado in umetnino slikarke Anke Krašna.