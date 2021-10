Zelena podmornica, ki je za odrasle rumena

McCartney je obljubil nadaljevanje in obljubo izpolnil. FOTO: Promocijsko gradivo

sodi med največje glasbenike vseh časov. Nekdanji Beatle se je podpisal pod ducate najbolj uspešnih skladb v zgodovini popularne glasbe, prav tako je inovator zvoka, pristopa h glasbeni industriji in seveda izvrsten tekstopisec.Leta 2019 smo dočakali tudi njegovo prvo slikanico z naslovom Hey Grandude! oziroma Hej, Velededi v prevodu. Izdaja slikanice ni bila nepričakovana, glede na to, da ima McCartney kar osem vnukov, zato mu dedkovanje ni niti najmanj tuje, bilo je le vprašanje časa, kdaj bo spodbudilo njegovo ustvarjalnost. Slikanica je dokončno obliko dobila s pristopom kanadske ilustratorke. Pred kratkim je pri založbi Morfem izšlo nadaljevanje zgodbe o pustolovskem Veledediju, Velededijeva zelena podmornica – če je naslov prvenca spominjal na skladbo Hey, Jude, potem najnovejša izdaja spominja na Yellow Submarine. Tudi tokrat nas na pustolovščino pospremita čudežni kompas in ilustracije Durstove. A to ni vse, dogodivščini se pridruži še Velebabi.Starši, ki poznajo glasbeno dediščino legendarne skupine iz Liverpoola, bodo v knjigi prepoznali vrsto namigov na znane skladbe, kot je Octopus's Garden, pa tudi na spogledovanje članov skupine z Indijo in njihovo vero v moč glasbe. Vendar so razlike dovolj velike, da je zgodba samosvoja in sveža, malčki ne bodo razočarani, da si kultna rumena podmornica in Velededijeva zelena podmornica nista prav podobni.Treba je priznati, da bo večino bralcev knjiga pritegnila predvsem zaradi avtorjevega slovesa. Prav tako se opazi, da McCartney ni izkušen v pisanju za otroke, njegovo podajanje zgodbe je malce sunkovito, tu in tam jezikovno preveč zapleteno in nagneteno, a to je značilno za večino pisateljskih prvih korakov v otroški in mladinski literaturi. Po drugi strani pa premore občutek za zmernost zgodbe, ki ni niti najmanj pozerska ali posiljena. Njegove zgodbe so zrele, mirne in učinkovite. No, pa tudi prismuknjene in nepredvidljive.Glede na to, da je prva slikanica poskočila na vrh lestvice najbolje prodajanih knjig v časniku New York Times, saj so prodali več kot 300.000 izvodov in je bila prevedena v 32 jezikov, lahko pričakujemo, da bo v enake vode zaplula tudi njegova podmornica. »Zelo vesel sem, da je bila knjiga Hej, Velededi tako lepo sprejeta, saj je to zame zelo osebna zgodba. Z njo slavim velededije po vsem svetu, njihove odnose z vnuki in skupne pustolovščine,« je dejal McCartney. »Vesel sem, da je postala knjiga, ki jo lahko pred spanjem prebereš vnukom na vseh koncih sveta. Ves čas sem govoril, da če bo otrokom prva knjiga všeč in bodo želeli še, bom napisal nove pustolovščine Velededija – zato se je vrnil, tokrat s prav posebnim izumom, Velededijevo zeleno podmornico.«