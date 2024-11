Zgodba, ki kar kliče po filmu

V nadaljevanju preberite:

Zdenko Matoz sodi med največje poznavalce slovenske pop rock glasbe, ki ji je posvetil novinarsko pot. Prav tako se je podpisal pod sedem knjižnih izdaj, med odmevnejšimi je Orlek: 20 let knap'n'nrolla iz leta 2009. Njegova druga glasbena knjiga predstavlja enega od največjih slovenskih kulturnih fenomenov, skupino Niet. Gre za bogato in vsebinsko razgibano izdajo, ki poleg biografije vključuje vtise in premisleke vrste znanih posameznikov, skupaj z bogatim fotoarhivom, diskografijo in besedili skladb. Knjigi je priložena tudi zgoščenka.