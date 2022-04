Mladost pod nebesnim svodom

V nadaljevanju preberite:

Film predstavi obdobje adolescence v njeni kompleksnosti, kot čas, poln odkritih novih občutkov in vznemirljivih spoznanj, pa tudi negotovosti, dvomov in strahov, ki jih pogosto v svet mladih vnesejo odrasli s svojimi težavami. Tako se film dotakne tudi odnosov med starši in starimi starši ter frustracijami, pred katerimi Tobijeva mama Kristina beži po svoje – z umikom v domače zavetje in iskanjem potrditve v nekdanjih simpatijah. A vendar težave odraslih ostajajo v perifernem vidu režiserkinega pogleda, usmerjenega v odraščajočega protagonista.