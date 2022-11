Ocenjujemo: Amsterdam

V nadaljevanju preberite:

Amsterdam (2018) je dramski triler priznane izraelske dramatičarke Maye Arad Yasur, ki v maniri Martina Crimpa, Sarah Kane in Caryl Churchill spregovori o brezimni izraelski violinistki. Živeča v stanovanju ob kanalu v Amsterdamu in devetem mesecu nosečnosti se poskuša vpeti v evropsko družbo, polno predsodkov, njen dramski konflikt se sproži, ko dobi račun za plin, datiran v leto 1944. Konotacija besede »plin« in letnice zapeljejo besedilo k spominom in kolektivni travmi druge svetovne vojne ter holokavsta.