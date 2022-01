Ocenjujemo: Draga Kristina

V nadaljevanju preberite:

Zajetna knjiga je zanimiva že samo zato, ker razkriva zasebno in poklicno zgodbo gospe, ki ji gredo nenazadnje zasluge za to, da na tej strani lahko tu in tam opozorim na kakšno vrhunsko slovensko slikanico. Kristina Brenkova je bila namreč med soustanovitelji Mladinske knjige – ta je prvih nekaj let izdajala izključno otroške knjige – pri založbi je urejala knjige za otroke in zasnovala legendarne knjižne zbirke, kot so Čebelica, Zlata ptica in Velika slikanica.