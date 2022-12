Ocenjujemo: Eine Zeit extremen Elends (Čas skrajne bede)

V nadaljevanju preberite:

Eden od dokaj redkih avtorjev, ki vedno znova najdejo slogovno in tematsko izzivalno poetiko, ne da bi se ponavljali ali zgolj reciklirali, je Zmago Lenárdič, ki s tokratno razstavo Čas skrajne bede (Eine Zeit extremen Elends) v Galeriji Equrna naniza vrsto izjemno kakovostnih slik in konceptov. Njegova izrazita sposobnost detekcije aktualnih vprašanj ali nevralgičnih točk sodobnosti nas torej pri tej razstavi popelje v svet slik različnih formatov in tem, ki jim je skupna refleksija sodobne eksistence, prepletene s produkcijo neštetih podob, katerih zgovornost, izraznost in hipnost povsem določajo naš vsakdan.