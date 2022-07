Ocenjujemo: Kirka na Jadranu

V nadaljevanju preberite:

Pesnik, nekakšen Leteči Holandec, v srednje dolgih pesmih poustvarja in pretresava svojo neponovljivo, iz preteklosti priklicano plovbo po Jadranu. Gre za razvidno osebni dnevnik, za značajsko zastavljen izpovedni zemljevid, zapečaten s prenekaterimi detajli in popotniškimi intervencijami. V ospredju odzvanja ne samo nezadržljivo drsenje med priobalnimi otoki in kraji, ampak po malem tudi meditacijsko jadranje po spominih in mladostnih radostih.