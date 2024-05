Ocenjujemo: Ljubljana se klanja Sloveniji VIII (Tubolje)

V nadaljevanju preberite:

V uvodu obrazstavnega besedila se kurator Jani Pirnat o možnih pomenih besede »tubolje« sprašuje: ali pomeni, da je tu bolje ali da je tu bol, morda navsezadnje oboje? Odgovore na osebne izkušnje specifik odraščanja oziroma življenja v Zasavju lahko iščemo v delih šestih ustvarjalk in ustvarjalcev, ki so v Ljubljani manj prisotni. V veliki večini lahko vidimo nova dela, ki so jih za razstavo prispevali Boris Beja, Đejmi Hadrović, Maša Jazbec, Matic Kos, Milan Razboršek in Ulla Žibert.