Ocenjujemo: Majski salon/Kibla Portal Maribor

V nadaljevanju preberite:

Letošnji Majski salon se zdi prav osvežilen, poleg tega je obiskovalcu prihranjeno listanje po debelih katalogih in spremnih besedah z baročno nabreklimi teoretičnimi diskurzi, kar je danes redkost, saj smo priča vsesplošni teoretski prilastitvi in prisvojitvi umetnosti, da bi se artefakti nekako osmislili, postavili v kontekst in povzdignili na raven umetniškega izdelka. Ogled razstave v Kibla Portalu bi lahko v tem smislu primerjali s sprehodom po idiličnem gozdu, v katerem ne uživajo zgolj botaniki, temveč tudi tisti, ki ne ločijo niti med javorjem in macesnom.