Ocenjujemo: Martina Grlić: Miselne krajine

Martina Grlić (1982) je hrvaška umetnica, ki se v svojem delu osredotoča predvsem na figurativno slikarstvo in vpeljuje tematike politične, ekonomske in družbene zapuščine preko dekonstrukcije politike spomina, branja slike in vidikov spola. Splošno zanimanje za človeško psiho in delovanje naših možganov je pripeljalo tudi do razvoja kognitivne lingvistike in eden od njenih utemeljiteljev, George Lakoff, je služil kot inspiracija Martini Grlić pri snovanju razstave Miselne krajine (MMC KIBLA/KiBela/kustosinja Tena Bakšaj).